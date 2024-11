Me persiguen tres hombres: Niña envía mensaje y desaparece

La desaparición de una menor de 13 años causó la movilización de las autoridades en Argentina, lo último que se supo de ella fue que le envió un alarmante mensaje a su hermana en donde le indicaba que estaba siendo seguida por al menos tres hombres.

El sábado 2 de noviembre, Sheila Garay acudió alrededor de las 23:00 horas locales al domicilio de su novio ubicado en la zona de Mocoretá, en la provincia de Corrientes, cuando eran las 04:00 horas de la madrugada del domingo, la menor salió de regreso a su domicilio.

Sin embargo, fue sorprendida por al menos tres hombres que comenzaron a seguirla, Sheila le envío un último mensaje a su hermana de 17 años a través de Instagram en donde le informaba sobre la situación, después ya no volvieron a saber de ella.

"En el mensaje decía que 3 hombres la siguieron y por miedo se metió a un campo y supuestamente asustada se perdió y no sabía dónde estaba. La cuenta desde la que supuestamente ella se comunica es una cuenta nueva que me pasó el novio, pero no sabemos quién maneja esa cuenta", detalló el padre de la menor.

Agregó que le habían quitado el celular a su hija, pero que el novio le proporcionó otro teléfono, pero sin chip.

La madre de Sheila interpuso la denuncia de su desaparición y la policía activó la Alerta Sofía para localizar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Afortunadamente, la menor fue localizada con vida, pero en estado de shock en la localidad de Entre Ríos, provincia de la región de Mesopotamia, al norte de Argentina.

Las autoridades informaron a medios locales que la menor fue vista cuando corría en la calle y estaba completamente mojada.

Debido a la situación en la que se encuentra la adolescente, hasta el momento no se tiene información sobre en donde estuvo en las últimas 48 horas, ni qué le sucedió en ese tiempo.

Mientras tanto, la Policía detuvo al novio de Sheila como principal sospechoso y las autoridades investigadoras no descartan que haya más personas involucradas en su desaparición.

