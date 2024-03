María Branyas: Cumple 117 años la Super Ávia Catalana

María Branyas está de fiesta en España mientras celebra su 117 cumpleaños este lunes, siendo reconocida una vez más como la persona viva más longeva del mundo, conocida cariñosamente como la Super Ávia Catalana.

Desde enero de 2023, Branyas ostenta este prestigioso título Guinness, tras el fallecimiento de Lucile Randon.

María Branyas nació en San Francisco, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1907, pero se trasladó a Cataluña con su familia cuando tenía apenas ocho años.

Desde entonces, ha vivido en esta región española. Actualmente, se encuentra en una residencia para personas mayores, donde lleva 23 años.

En el año 2019, Branyas se unió a la plataforma de Twitter, donde los usuarios la conocen cariñosamente como la Super Ávia Catalana, un apodo que ella misma se ha otorgado.

Con aproximadamente 13,600 seguidores, comparte publicaciones sobre su familia, que incluye tres hijos, once nietos y trece bisnietos, así como sus experiencias y vivencias.

María Branyas comparte abiertamente con el mundo lo significativo de esta fecha especial.

Buenos días, mundo. Hoy cumplo 117 años. Hasta aquí he llegado, escribió en su cuenta de Twitter.

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga)