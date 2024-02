Mamá de Onlyfans tiene prohibido dejar a hijos en la escuela

A una madre se le prohibió que deje o recoja a sus tres hijos en la escuela porque anuncia su negocio OnlyFans en la parte trasera de su vehículo.

Michelle Cline, de 35 años, se ve ahora obligada a acompañar a sus hijos a través de una calle muy transitada para dejarlos y recogerlos, y algunos padres incluso están haciendo campaña para que su familia sea expulsada por completo de la escuela primaria cristiana .

Michelle Cline de la ciudad de Taveres, dijo a medios locales que la escuela de sus hijos la obligó a estacionarse en un lugar al otro lado de la calle, lo que obliga a sus hijos a cruzar una calle muy transitada, bajar por una acera y atravesar el estacionamiento de la escuela, solo para llegar a clase.

Eso es a menos que quite la calcomanía del sitio de Internet de contenido para adultos de su automóvil.

"No es sólo un diminuto emblema en la parte trasera de un automóvil, sino que ocupa todo el parabrisas", dijo Lexy Thomas, una madre que no está de acuerdo con Michelle.

Thomas es un padre de Liberty Christian Preparatory School que quiere que el anuncio de Cline en su automóvil permanezca fuera del campus. Ella es una de varias mamás y papás que han estado compartiendo mensajes y quejas en las redes sociales.

Cline, que se conoce con el apodo de "Piper Fawn", dijo que su OnlyFans es su negocio y su forma de vida.

Pero no todos los padres de Liberty Christian quieren lo que Cline comparte en la escuela. Algunas madres se quejan con ella y con la escuela, diciéndole a Cline que no use la entrada principal y que deje a sus hijos al otro lado de la calle.

Pero otros padres dicen que hay una solución sencilla si quiere volver a utilizar la bajada principal: quitar la calcomanía.

"Y eso parece algo fácil de decir, sin duda", dijo. "Pero para mí, ayuda a mi familia y nos proporciona una forma de vida muy cómoda".

"Y es legal, ¿sabes?", añadió Cline. "Pago impuestos como todos los demás, pero no estoy infringiendo la ley; sólo ofendí a algunas personas".

Cline dijo que quiere que la escuela, como mínimo, proporcione a alguien que ayude a sus hijos a cruzar las calles de forma segura.

