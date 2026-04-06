Maduro llama a la reconciliación en mensaje de Semana Santa

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, piden unidad y fe desde su detención en Estados Unidos

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron este domingo un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación nacional, en un mensaje difundido con motivo del Domingo de Resurrección.

A través de sus cuentas en redes sociales, ambos apelaron a la fe cristiana para insistir en la necesidad de superar divisiones en Venezuela.

“Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, señalaron en el mensaje.

Mensaje con referencias religiosas

El pronunciamiento incluyó múltiples referencias bíblicas en alusión a la resurrección de Jesucristo, en el marco de la Semana Santa, y pidió bendiciones para Venezuela y el mundo.

Maduro solicitó que la fe, el amor y la esperanza prevalezcan entre los pueblos, en un contexto marcado por la crisis política y judicial que enfrenta.

El mensaje se produce tres meses después de la captura de Maduro y Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas, en enero pasado, tras lo cual ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales.

El exmandatario permanece detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra por delitos como narcotráfico y conspiración, de los cuales se ha declarado no culpable en tribunales estadounidenses .

En marzo, un juez federal rechazó desestimar el caso, lo que permitió que continúe el juicio en su contra .

El pasado 28 de marzo, Maduro y Flores ya habían hecho un llamado a la paz y la unidad nacional tras su primera audiencia en tribunales de Nueva York.

Lee aquí la nota completa: Nicolás Maduro pide unión y paz en Venezuela desde prisión

En paralelo, el escenario político venezolano ha cambiado tras su detención.

Actualmente, el país es encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en medio de un proceso de reconfiguración institucional y acercamientos con Estados Unidos .