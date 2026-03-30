Nicolás Maduro pide unión y paz en Venezuela desde prisión

El exmandatario Nicolás Maduro y Cilia Flores difundieron una carta en la que llaman a la reconciliación durante el Domingo de Ramos

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro reiteró su llamado a la unión y la paz en Venezuela a través de una carta difundida en redes sociales por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en el marco del Domingo de Ramos.

En la misiva, firmada también por su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un llamado a dejar atrás la división y apostar por la reconciliación nacional.

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio (…) y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, expresaron.

Mensaje desde prisión

El documento representa el segundo pronunciamiento público de Maduro y Flores desde su captura en enero pasado, tras una operación militar de Estados Unidos en Caracas, hecho que derivó en su traslado y proceso judicial en Nueva York.

Un día antes, ambos habían difundido otro mensaje en el que afirmaron encontrarse “serenos” y agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante su reclusión.

La carta, con múltiples referencias bíblicas, también exhorta a la oración en el inicio de la Semana Santa y pide un “reencuentro entre todos” los venezolanos.

El pronunciamiento ocurre días después de que Maduro y Flores comparecieran ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentan diversos cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y delitos relacionados con tráfico de drogas.

En ese proceso, un juez federal rechazó recientemente desestimar el caso, por lo que el juicio continúa en curso.

Mientras avanza el proceso judicial, la situación política en Venezuela continúa en transición bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un escenario marcado por tensiones internas y presiones internacionales.

En este contexto, el mensaje de Maduro insiste en la necesidad de “unión nacional, reconciliación sincera y paz con justicia” como camino para el futuro del país.