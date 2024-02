Macron alerta sobre posible ataque ruso en Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron lideró un encuentro de países aliados frente a Rusia en la guerra de Ucrania, reafirmando el apoyo a Kiev en el segundo aniversario de la invasión.

Macron adviertió sobre el endurecimiento de la posición rusa y busca explorar formas de avanzar en la ayuda a Ucrania ante esta situación.

Dicha conferencia que llevó el mandatario galo, fue convocada de último momento con la participación de líderes europeos como Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Andrzej Duda, así como representantes de Estados Unidos y Canadá.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, expresó su agradecimiento a Francia y otros aliados por su apoyo en la "terrible guerra" que enfrenta su país.

Zelenski, ausente en la reunión en París, advirtió sobre la posible expansión de la agresión rusa a otros países, destacando la importancia del respaldo europeo para salvar vidas y la determinación de Ucrania en este conflicto.

Foto: EFE

Emmanuel Macron tiene programado viajar a Kiev a mediados de marzo, subrayando la importancia de la seguridad no solo para Ucrania, sino para toda Europa.

En su discurso de apertura en la conferencia, destacó la relevancia de abordar la situación actual como un tema crucial para la región y más allá.

París ve que Moscú ha cruzado una nueva línea en la guerra: ha intensificado su agresión, no solo en el aspecto militar, como evidencia la muerte del opositor ruso Alexei Navalni.

En respuesta a la escalada, París reafirmó la determinación europea: "No flaqueamos ante la agresión de Rusia; Putin no logrará la victoria en Ucrania", afirman desde el Elíseo.

We are talking about our support for Ukraine and our collective security.



A collective leap is necessary from all of us. pic.twitter.com/NViI9ntaVY