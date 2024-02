Amenazan con enterrar a Navalni en la misma cárcel

Las autoridades rusas lanzaron una amenaza perturbadora hacia Liudmila Navalnaya, madre del fallecido disidente Alexéi Navalni.

Según la portavoz Kira Yarmish, se le ha advertido que si se niega a realizar un "funeral secreto", el cadáver de su hijo podría ser enterrado en el terreno de la misma prisión donde murió.

La madre de Navalni insiste en el cumplimiento de la ley, que dicta que los investigadores deben entregar el cuerpo dentro de un plazo de dos días después de determinar la causa de la muerte.

Sin embargo, las autoridades parecen estar ignorando estas demandas legales, lo que genera preocupaciones sobre posibles irregularidades en el proceso.

An investigator called Alexey’s mother an hour ago and gave her an ultimatum. Either she agrees to a secret funeral without a public farewell within 3 hours, or Alexey will be buried in the colony. She refused to negotiate with the IC, as they are not authorised to decide how and…