Llegó tarde por tráfico y perdió vuelo de Air India accidentado

Bhumi Chauhan, residente británica que llegó a la India, agradece a Dios su suerte por haber perdido el vuelo de Air India que se estrelló en Ahmedabad. Llegó tarde al aeropuerto de Ahmedabad debido al tráfico. Bhumi Chauhan, de Gujarat, llegó a la puerta de embarque con un retraso de tan solo 10 minutos.

Durante el trayecto, el personal de seguridad le impidió abordar el avión debido a su retraso. Posteriormente, se supo que el vuelo de Air India que debía abordar se estrelló.

Bhumi declaró que se perdió el embarque del vuelo Al 171 con destino a Londres por solo 10 minutos.

El avión de Air India se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhhai Patel el jueves por la tarde. El avión se estrelló sembrando el pánico en la zona. Había 242 personas a bordo, incluyendo dos pilotos y 10 tripulantes. De ellas, 241 fallecieron. El único sobreviviente es Vishwas Kumar Ramesh, ciudadano británico de origen indio. Recibe atención médica en el hospital.

Bhumi había llegado a Ahmedabad por primera vez desde que se mudó al Reino Unido hace dos años. "Desde que me enteré del accidente, he estado temblando. Salí del aeropuerto a la 1:30 pm porque perdí mi vuelo debido al tráfico. Doy gracias a Dios", declaró Bhumi a la prensa.

