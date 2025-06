Sobreviviente de la tragedia de Air India relata cómo se salvó

En la cabina del vuelo AI-171 de Air India, el 12 de junio de 2025, la normalidad se desvaneció en segundos. El avión con destino Londres-Gatwick 1 242 personas a bordo pareció estancarse en el aire justo después del despegue, recuerda Vishwash Kumar Ramesh, el único sobreviviente en la que es ya una de las peores tragedias aéreas del país.

"Justo después de despegar, sentí que el avión se atascaba durante 5 o 10 segundos. Y entonces, una luz verde y blanca se encendió", relató a las camaras del canal estatal indio DD news.

Ramesh, desde su camilla en el Hospital Civil de Ahmedabad, mostró un semblante afectado pero sereno mientras compartió los detalles de su experiencia con el primer ministro, Narendra Modi, durante su visita al lugar del desastre.

"Todo sucedió delante de mis ojos. Ni siquiera puedo creer que sobreviví, porque por un momento pensé que iba a morir. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo, intenté quitarme el cinturón de seguridad y lo logré. Ante mis ojos, las azafatas y otras personas estaban muertas", explicó desde el hospital.

El sobreviviente, un ciudadano británico de origen indio, aseguró que aterrizó en la planta baja del edificio universitario contra el que se estrelló la aeronave, y que pudo escapar porque a su lado había un espacio abierto.

"Del otro lado estaba la pared del edificio, esa es probablemente la razón por la que otros no pudieron escapar", señaló.

En el intento de huida de la aeronave, Kumar sufrió quemaduras en la mano izquierda. “El fuego me quemó la mano. Después, una ambulancia me llevó aquí al hospital”, añadió.

Ramesh viajaba en el asiento 11A, situado junto a una de las salidas de emergencia del Boeing 787. Aunque medios locales aseguran que logró saltar del avión, las autoridades no han dado un versión oficial sobre si el sobreviviente abandonó la aeronave antes o después de que esta quedara envuelta en las llamas.

"Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", declaró Ramesh al medio indio Hindustan Times.

