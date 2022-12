Liberan a asistente del líder de La Luz del Mundo

La ex asistente había estado en la cárcel desde que fue detenida en Estados Unidos junto a Joaquín García en el aeropuerto de Los Ángeles en 2019

Por: Redacción

Diciembre 05, 2022, 11:31

Alondra Ocampo, ex asistente del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue liberada tras pagar tres años y medio de su condena, por reclutar menores para que tuvieran relaciones sexuales con el religioso, quien también cumple una sentencia en Estados Unidos.



Ocampo, de 39 años, fue sentenciada en octubre pasado a pasar cuatro años de prisión.



La ex asistente había estado en la cárcel desde que fue detenida en Estados Unidos junto a Joaquín García en el aeropuerto de Los Ángeles en junio de 2019.



Los datos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) indican que fue liberada bajo libertad condicional, según un documento interno.



Ocampo fue acusada originalmente de 21 de los 36 cargos por los que fue detenido el líder de La Luz del Mundo.



En octubre de 2020 aceptó su culpabilidad por tres de los cargos por comunicarse o contactar a un menor con la intención de cometer un delito específico y en otro por cometer un acto de agresión sexual por la fuerza.



Ocampo se convirtió en una de las principales armas de la Fiscalía de California en el caso contra Joaquín García.



En junio pasado, el líder de La Luz del Mundo evadió el juicio al declararse culpable de tres cargos de agresión sexual a tres menores de edad y fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión.



La defensa de Ocampo había alegado que la mujer también había sido una víctima de Joaquín García.



Ocampo cumplió la mayor parte de su sentencia al pasar tres años y medio en una cárcel de California.



Azalea Rangel Meléndez también está nombrada en la acusación y tiene una orden de búsqueda y captura emitida en su contra. Mientras Susana Medina Oaxaca cumple un año de libertad condicional y seis meses de consejería psiquiátrica tras declararse culpable de un cargo de abuso sexual.



La iglesia cristiana no trinitaria La Luz del Mundo, que tiene su sede internacional en Guadalajara, fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón.



Actualmente está presente en 60 países y dice contar con hasta cinco millones de seguidores.