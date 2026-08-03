León XIV llama a la paz ante crisis migratoria en Ceuta

El papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones basadas en la paz, la estabilidad y la justicia

El papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por la crisis migratoria registrada en Ceuta e hizo un llamado para que prevalezcan la paz, la estabilidad y la justicia frente a la situación que enfrenta la ciudad autónoma española.

Durante los mensajes posteriores al rezo dominical del Ángelus, celebrado en la Plaza de San Pedro, el pontífice dirigió unas palabras en español para referirse por primera vez a los acontecimientos ocurridos esta semana en la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Solicita una respuesta con paz y justicia

León XIV expresó que sigue con inquietud el desarrollo de la crisis y encomendó la situación a la intercesión de Nuestra Señora de África, con la esperanza de que puedan alcanzarse soluciones que permitan recuperar la paz, la estabilidad y la justicia.

Sus declaraciones representan la primera reacción pública del pontífice tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos hacia Ceuta, ocurrida el pasado jueves, un episodio en el que han fallecido 71 migrantes.

De acuerdo con estimaciones policiales, alrededor de 73 mil 500 personas ya regresaron a territorio marroquí.

Sin embargo, los hechos reactivaron el debate dentro de la Unión Europea sobre la gestión de la migración y el control de las fronteras comunitarias.

Como parte de la respuesta institucional, los ministros del Interior de los países miembros sostendrán una reunión de urgencia el próximo martes para evaluar la situación generada en Ceuta.

La migración, una prioridad en su pontificado

La preocupación por las personas migrantes ha sido uno de los temas constantes durante el pontificado de León XIV.

El papa ha insistido en la necesidad de abordar este desafío con un enfoque basado en la dignidad humana y ha sostenido que ningún país puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud.

Durante su visita a España el pasado mes de junio, el pontífice reforzó ese mensaje en las islas Canarias, donde sostuvo encuentros con migrantes y representantes de organizaciones humanitarias.