Casi 49 mil migrantes entraron a Ceuta en los últimos días

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma

Unas 49,000 personas han entrado en la ciudad norteafricana española de Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno señalaron que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

Al menos 29 personas han fallecido en esta crisis al intentar llegar a nado al territorio europeo, informaron este viernes fuentes policiales.

Se trata de la crisis migratoria entre Marruecos y España más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan incluso por excluir a España del espacio de libre circulación Schengen.