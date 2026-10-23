La diputada australiana atropellada pierde la segunda pierna

El esposo señaló que, pese a la gravedad de las lesiones, la diputada está viva y estable, lo que consideró lo más importante para la familia.

Phil Haines, esposo de la diputada independiente australiana Helen Haines, confirmó este miércoles que los médicos han tenido que amputar también la segunda pierna de la parlamentaria, que permanece en estado crítico pero estable tras ser atropellada el lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el estado de Victoria.

El esposo señaló que, pese a la gravedad de las lesiones, la diputada está viva y estable, lo que consideró lo más importante para la familia. También destacó que, por el momento, tanto su corazón como su capacidad intelectual se encuentran bien, y advirtió de que la recuperación será larga.

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Phil Haines agradeció la atención recibida por parte del personal médico, los servicios de emergencia, los trabajadores de la oficina electoral y los vecinos que acudieron a ayudarla tras el atropello.

La pareja, que celebrará el próximo mes su 40 aniversario de boda, ha recibido numerosas muestras de apoyo desde Australia y otros países, según dijo.

El presunto autor del atropello, Brendan Nugent, de 43 años, compareció también este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta por cinco cargos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar lesiones graves de forma intencionada y causar daño a un funcionario público de la Mancomunidad, además de cultivo y posesión de cannabis.

Durante la vista, su defensa reveló que Nugent padece mielitis transversa idiopática, una rara enfermedad neurológica que afecta a la médula espinal, y que ha sufrido una conmoción cerebral.

El acusado no solicitó la libertad bajo fianza y deberá regresar al tribunal el próximo 4 de febrero.