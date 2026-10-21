Diputada pierde una pierna tras atropello; hay un detenido

Helen Haines permanece en estado crítico en el hospital Alfred de Melbourne, a donde fue trasladada en helicóptero tras el atropello.

La diputada independiente australiana Helen Haines, de 65 años, perdió una pierna tras ser atropellada la víspera en Wangaratta, en el estado de Victoria, mientras la Policía detuvo a un hombre de 43 años que fue vinculado a campañas ecologistas contra la tala de árboles.

Haines permanece en estado crítico en el hospital Alfred de Melbourne, a donde fue trasladada en helicóptero tras el atropello. Durante la intervención quirúrgica a la que fue sometida, la parlamentaria perdió una pierna.

El detenido por el atropello es un residente de la localidad rural de Tarrawingee, próxima a Wangaratta, quien fue miembro activo del grupo ecologista Save Our Strathbogie Forest, opuesto a la tala de árboles, aunque no había tenido contacto con el mismo desde la pandemia.

Desde 2019, Haines ha centrado su labor parlamentaria en la mejora de los servicios sanitarios regionales, el acceso a la vivienda, la acción climática y la transparencia institucional. También defendió en 2022 ante el Parlamento el fin progresivo de la tala de bosques autóctonos y la transición hacia una industria forestal basada en plantaciones.

El ministro del Interior, Tony Burke, afirmó este martes que, según los testimonios recabados, el conductor dio media vuelta y embistió a Haines contra su propio vehículo y después dio marcha atrás y volvió a atropellarla.

Un testigo en la zona, identificado por medios locales como Ricky Jefferies, intervino para sacar al conductor del vehículo y retenerlo hasta la llegada de la Policía y, según su relato, el hombre llevaba un cuchillo, que los agentes encontraron e incautaron.

Las autoridades no han confirmado por el momento el motivo del ataque ni si estuvo relacionado con la actividad política de la diputada.