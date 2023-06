Joven revela que su ex la engañó con su hermana y su ¡mamá!

La historia publicada en la app de videos china está causando revuelo entre los usuarios que están intrigados por esta historia

Por: Patricia Agüero

Junio 08, 2023, 16:39

A través de redes sociales encontramos miles de historia sorprendentes, una de ellas es la de una joven que confesó que su exnovio le había sido infiel con su propia madre y su hermana.

La protagonista se esta historia se llama Emma con el usuario en Tiktok como @mingus.mingus.

Con apenas un pequeño video de cinco segundos en donde Emma veía a la cámara mientras el texto en el video decía lo siguiente: 'Me doy cuenta de que mi ex engañándome con su propia madre es algo por lo que probablemente debería ir a terapia y no algo de lo que solo bromeo con mis amigos'.





El video fue publicado la semana pasada superando los cinco millones de reproducciones, sin embargo, quizás al revuelo que causó su historia lo eliminó de su cuenta de TikTok, dejando a los miles de usuarios pidiendo una segunda parte y cuestionando cómo es que ocurrió este insólito engaño de parte de su expareja.

Cabe destacar que Emma ya había compartido esta impactante anécdota en el 2021, acompañándola con la canción 'abcdfu' de Gayle, lo que sugiere que este no es un hecho reciente.

Mientras tanto la joven dejó a miles de usuarios que siguieron su historia intrigados y con la zozobra de los detalles de este sorprendente caso.