Joven del meme 'lo veo y lo quiero' va por derechos de autor

La tiktokera Maryorit Cordova alcanzó la fama luego de que un video que publicó se convierta en el meme conocido como 'lo veo y lo quiero'.

Su video se hizo tan popular, que ahora, en un estado de Perú, el gobierno ha utilizado su imagen para una campaña, sin su consentimiento.

Fue en la cuenta de TikTok del Ministerio de Energía y Minas de su país la que empleó su imagen para promocionar los precios de la gasolina, lo cual ha molestado a la joven tiktoker.

Debido a esto, Cordova ha decidido tomar medidas para proteger sus derechos por el uso de su imagen.

Maryorit compartió un video y aclaró que está buscando reclamar el uso de su imagen, porque es un derecho legítimo.

Sin embargo, dijo que la canción no es de autoría y, por lo tanto, no tiene reclamaciones al respecto.

La influencer agradeció los comentarios que recibe por su contenido humorístico y se siente orgullosa como creadora de contenido, a pesar de las críticas.

"Amo lo que hago, y aunque no lo creas y aunque te parezca chistoso y aunque digas ‘pero tú no haces nada’, hermano yo me paro todos los días enfrente de una cámara con el único objetivo de hacer reír a muchas personas”, comentó.

La molestia de Maryorit radica en que no se identifica con la promoción realizada por el Ministerio de Energía y Minas de Perú, lamentando que no se hayan acercado a ella para solicitar su permiso.

Reveló que la entidad gubernamental simplemente eliminaba los comentarios que la etiquetaban al respecto, sin establecer un diálogo previo.

A pesar de tener cinco años como creadora de contenido, Maryorit enfatizó que seguirá adelante, pero no permitirá que se utilice su imagen en situaciones con las cuales no está de acuerdo.

Comentarios