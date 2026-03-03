Irán, EUA e Israel en conflicto; así se vive el tercer día

Estas son las noticias más relevantes sobre este conflicto, en el que decenas de personas perdieron la vida por las acciones desplegadas en Medio Oriente

Ante los bombardeos y contraataques registrados entre Estados Unidos, Israel e Irán, se desplegaron diversas acciones militares que provocaron desde manifestaciones hasta la muerte de civiles y líderes políticos, incluido el ayatolá Alí Jamanei.

Aquí te presentamos las noticias más relevantes sobre este conflicto:

Confirman ataque con drones a embajada de EUA en Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que la embajada de EUA en Riad fue blanco de un ataque con drones atribuido a Irán. El incidente causó un incendio menor y daños materiales, sin que se reportaran personas heridas.

Confirma EUA uso de arsenal avanzado contra Irán

Estados Unidos informó que en las primeras 48 horas de la operación “Furia Épica” utilizó bombarderos B-2, drones LUCAS, cazas F-35 y F-22, así como sistemas Patriot y THAAD contra objetivos en Irán. No precisó cuántos blancos fueron destruidos ni confirmó el número de heridos, aunque reportó seis militares fallecidos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló que los ataques incluyeron centros de comando, instalaciones del CGRI y sistemas de defensa aérea. En Irán se reportan al menos 555 muertos, mientras Israel extendió bombardeos a Líbano.

Pide EUA salir de 14 países de Medio Oriente

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de seguridad y urgió a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente, en medio de la Operación Furia Épica contra Irán y la advertencia de golpes más duros. Esta es la lista de países que abarcan la lista:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel, Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

Números de contacto para asistencia

La dependencia señaló que quienes necesiten ayuda para organizar su salida por medios comerciales pueden comunicarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los siguientes números:

+1-202-501-4444 (desde el extranjero)

+1-888-407-4747 (desde EUA y Canadá)

Amenaza Irán con disparar en el estrecho de Ormuz

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que el estrecho de Ormuz está cerrado y que cualquier embarcación que intente cruzarlo será atacada. La decisión surge tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y eleva el riesgo para el 20% del petróleo mundial que transita por esta ruta estratégica.

Israel bombardea sedes oficiales de Irán

Aviación israelí bombardeó atacó las sedes del Ministerio de Inteligencia y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en Irán, según un comunicado del Ejército de Israel.

"La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán" detalló el comunicado.

Afirman que no es guerra, es "cambio de regimen"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que esta "no es una guerra de cambio de régimen".

De acuerdo con el funcionario estadounidense, este despliegue no se relaciona con la invasión de Irak de 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será "interminable".

Ataques a Irán durarán 'lo que sea necesario': Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario [...] proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo durante un evento en la Casa Blanca.

Aseguró que los objetivos son claros:

Desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán

Destruir la Marina de Irán

Prevenir que Irán pueda obtener un arma nuclear

Panamá anhela "solución pacífica" para conflicto de Medio Oriente

De acuerdo con el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, espera que el conflicto en Medio Oriente pueda concluirse con base a una solución pacífica.

"Ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible. No obstante, como país que siempre busca la paz, reducir los conflictos y las controversias, estamos dispuestos a aportar un esfuerzo (para) lograr esos objetivos", dijo el canciller.

Martínez-Acha abogó por "tener una posición de equilibrio" no solo por la escalada en Medio Oriente, sino por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Sheinbaum afirma que ONU pierde fuerza ante guerra

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ha perdido cada vez más fuerza” frente a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los recientes bombardeos de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán y la respuesta iraní en la región.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el organismo internacional debe recuperar su papel como eje de la diplomacia multilateral para frenar un conflicto que podría ampliarse en las próximas semanas.

Alemania se reunirá con EUA para brindar respaldo a bombardeos

El canciller Friedrich Merz viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump para mostrar su respaldo a los ataques perpretrados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Durante una conferencia de prensa, el embajador aseguró que comparte la alegría de algunos iraníes por el ataque contra el regimén de los ayatolás.

"El régimen de los ayatolás es un régimen de terror. Sólo entre finales del año y comienzos de este murieron miles de personas a manos del régimen. Compartimos la alegría de muchos iraníes de que este régimen este llegando a su fin"

Fallece esposa del ayatolá Alí Jamanei

Mansuré Jojasté Bagherzadé, de 78 años, perdió la vida a causa de las heridas provocadas por los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con fuentes, la esposa del líder supremo se encontraba en estado de coma desde el ataque.

Contabilizan más de 30 muertos por ataques israelíes en Líbano

El Ministerio de Salud Pública de Líbano afimó que 31 personas sin vida y 149 heridos es el saldo preliminar de los ataques perpetrados por Israel en la región.

La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registrados en Dahle, mientras que los restantes se encontraban en la región meridional.

Estas acciones ocurrieron después de Hezbollá atacara con proyectiles y drones las instalaciones militares ubicadas al norte de Israel.

Israel se atribuye la destrucción de 600 infraestructuras de regimén iraní

El Ejército de Israel aseguró este lunes que destruyó aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.

"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110,000 reservistas"

Autoridades aseguraron que entre los objetivos se encuentra el Cuartel General de Inteligencia, la sede de la División de Operaciones del régimen y el cuartel general de la Fuerza Aérea.