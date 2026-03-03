Declara Irán cerrado Ormuz y advierte ataques navales

El estrecho por donde transita una quinta parte del crudo mundial queda bajo advertencia militar mientras que la tensión regional impacta mercados.

Un funcionario de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que la vía marítima quedó clausurada y advirtió que cualquier embarcación que intente cruzarla será atacada, en lo que representa la declaración más directa sobre el bloqueo de esta ruta estratégica.

La advertencia fue atribuida a Ebrahim Jabari, asesor del comandante en jefe de la Guardia, quien sostuvo que la medida ya está en vigor. La decisión ocurre en un contexto de confrontación con Estados Unidos e Israel, tras ataques recientes contra territorio iraní.

"El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la marina regular incendiarán esos barcos".

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el petróleo mundial?

El estrecho de Ormuz es considerado la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo. Conecta a los principales productores del Golfo —entre ellos Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos— con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En su punto más angosto, el paso marítimo tiene aproximadamente 33 kilómetros de ancho. Por esta vía transita cerca del 20% del consumo diario mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto estratégico para la estabilidad energética global.

Un cierre prolongado podría afectar de forma directa el suministro y provocar variaciones en los precios internacionales del crudo.

Escalada tras ataques contra Irán

La decisión de bloquear el paso se produce luego de los ataques realizados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, con el objetivo declarado de debilitar a sus líderes. Posteriormente, el presidente Donald Trump ofreció apoyo a los iraníes para derrocar al liderazgo clerical.

En respuesta, Irán lanzó varias salvas de misiles contra países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, entre ellos Qatar, Kuwait y Baréin. También se reportaron lanzamientos hacia Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

Con el anuncio del cierre, Teherán cumplió amenazas previas de bloquear la vía marítima como represalia ante cualquier agresión contra la República Islámica.

Impacto en mercados y transporte marítimo

Los mercados petroleros han seguido de cerca la tensión entre Teherán, Washington y Tel Aviv ante el riesgo de que un conflicto regional interrumpa el suministro energético. La posibilidad de una afectación prolongada en el estrecho incrementa la incertidumbre sobre el comercio internacional de crudo.

El escenario ocurre además en un momento en que el transporte marítimo mundial ya enfrenta interrupciones derivadas de ataques con drones y misiles atribuidos a los hutíes de Yemen, grupo alineado con Irán.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, esa organización ha atacado buques en el mar Rojo y el golfo de Adén, lo que ha obligado a modificar rutas comerciales y elevar costos logísticos.