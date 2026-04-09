Irán derriba dron y lanza advertencia tras violación de tregua

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el derribo de un dron Hermes 900 en el sur del país, en un hecho que calificó como una violación del alto el fuego

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el derribo de un dron Hermes 900 en el sur del país, en un hecho que calificó como una violación del alto el fuego vigente y que elevó nuevamente la tensión en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave no tripulada fue detectada y destruida en el cielo de la ciudad de Lar, en la provincia de Fars, mediante sistemas de defensa aeroespacial.

Tras el incidente, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier incursión de aeronaves consideradas “enemigas”, incluso sin ejecutar ataques, será interpretada como una ruptura del acuerdo de tregua.

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En ese sentido, señalaron directamente a Estados Unidos y Israel como posibles responsables, y aseguraron que responderán de manera “firme y contundente” ante nuevos incidentes.

Ataque a infraestructura energética

Horas antes del derribo del dron, Irán también denunció un ataque contra una refinería ubicada en la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, lo que refuerza las acusaciones de violaciones al cese de hostilidades.

El incidente ocurre pocas horas después de la entrada en vigor de un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, pactado tras semanas de intensos enfrentamientos.

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Ambos países acordaron además iniciar negociaciones este viernes en Islamabad para buscar una salida al conflicto que estalló el pasado 28 de febrero.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo bombardeos contra instalaciones militares, nucleares y energéticas en territorio iraní, así como objetivos civiles, según denuncias de Teherán.

En respuesta, Irán atacó intereses estadounidenses en la región, además de aplicar medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.