Acepta Trump alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su decisión al condicionar un alto al fuego con la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este martes un alto al fuego de dos semanas para negociar un acuerdo de paz con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su postura, si la Republica Islámica de Irán acepta reabrir el estrecho de Ormuz.

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO EL FUEGO de doble vía!”, publicó

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Trump estableció una serie de plazos desde el inicio del conflicto en febrero pasado, amenazando con intensificar el conflicto, sólo para dar marcha atrás poco antes de que expire.

Según el presidente estadounidense, el gobierno iraní presentó una propuesta de diez puntos que Washington considera una base viable para avanzar en el diálogo.

Indicó además que ambas naciones han logrado consensos en la mayoría de los temas que históricamente generaban fricción, aunque el plazo de dos semanas será crucial para ultimar detalles y formalizar un acuerdo definitivo.

También señaló que este posible entendimiento no solo beneficiaría la relación bilateral, sino que contribuiría a la estabilidad en Medio Oriente. En ese contexto, afirmó que representa a Estados Unidos de América y, de manera más amplia, a los países de la región en este proceso.

La suspensión temporal de las hostilidades abre una ventana diplomática significativa en un conflicto de larga data, que podría acercarse a una resolución tras años de tensiones geopolíticas.

Irán anuncia negociaciones en Islamabad al presentar plan de paz de 10 puntos

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el alto el fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán.

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había "aceptado estos principios como base de las negociaciones".

"En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios".

El mensaje aclara que esto no significa "el fin de la guerra", que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos, y que las negociaciones servirán para "finalizar los detalles".

Este plan contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región.

- Con información de Diego Olivos -