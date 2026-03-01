Irán ataca bases militares de Estados Unidos en represalia

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado el inicio de una ofensiva masiva con misiles y drones denominada "Operación Verdadera Promesa 4", dirigida contra instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como objetivos en territorio israelí.
El ataque surge como represalia directa a los bombardeos ejecutados horas antes por las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel contra Teherán y otras ciudades estratégicas dentro de Irán.
Ataque a la Quinta Flota y bases regionales
A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar de élite iraní informó que sus proyectiles alcanzaron puntos neurálgicos de la infraestructura de defensa estadounidense en la región.
Baréin: Ataque severo al cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE. UU.
Catar y Emiratos Árabes: Impactos reportados en bases aéreas y logísticas.
Israel: Ofensiva contra centros militares y de seguridad en lo que Irán denomina "territorios ocupados".
"En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales contra objetivos regionales del enemigo agresor", declararon las fuerzas armadas iraníes.