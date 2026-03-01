Irán ataca bases militares de Estados Unidos en represalia

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria informó que sus proyectiles alcanzaron puntos neurálgicos de la infraestructura de defensa estadounidense

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado el inicio de una ofensiva masiva con misiles y drones denominada "Operación Verdadera Promesa 4", dirigida contra instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como objetivos en territorio israelí. El ataque surge como represalia directa a los bombardeos ejecutados horas antes por las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel contra Teherán y otras ciudades estratégicas dentro de Irán. Ataque a la Quinta Flota y bases regionales A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar de élite iraní informó que sus proyectiles alcanzaron puntos neurálgicos de la infraestructura de defensa estadounidense en la región. Baréin: Ataque severo al cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE. UU.

Catar y Emiratos Árabes: Impactos reportados en bases aéreas y logísticas.

Israel: Ofensiva contra centros militares y de seguridad en lo que Irán denomina "territorios ocupados". "En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales contra objetivos regionales del enemigo agresor", declararon las fuerzas armadas iraníes.

Advertencia a los aliados regionales

La escalada no se limita a los combatientes directos. El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes lanzó una advertencia clara a los países vecinos: "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo".

Contexto de una jornada violenta

La situación se tornó crítica durante la mañana de este sábado, cuando una operación conjunta de Washington y Tel Aviv golpeó suelo iraní. La Guardia Revolucionaria ha subrayado que la operación sigue en curso y que se emitirán nuevos informes conforme avancen los ataques con misiles y drones.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Israel han emitido un balance oficial sobre los daños o víctimas en sus respectivas bases tras esta respuesta de Teherán.