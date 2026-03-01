Estados Unidos e Israel atacan a Irán; esto sabemos

Estados Unidos e Israel realizaron un ataque coordinado para "neutralizar amenazas existenciales" en Irán, para eliminar su infraestructura militar

Medio Oriente ha entrado en una fase de conflicto abierto sin precedentes, pues durante las primeras horas de este sábado, las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel iniciaron una operación conjunta a gran escala contra múltiples objetivos estratégicos en Irán.

Esto desencadenó una respuesta inmediata de Teherán, que lanzó oleadas de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

El inicio de las operaciones: 'Rugido de León' y 'Furia Épica'

La ofensiva, que se venía forjando tras meses de planificación a pesar de los intentos diplomáticos en Ginebra, fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15 hora local.

Bajo el nombre en clave "Rugido de León" por parte de Israel y "Furia Épica" por parte de Estados Unidos, la misión busca, según el Ejército Israelí, neutralizar "amenazas existenciales" y destruir la infraestructura militar del régimen iraní.

Pocos minutos después del anuncio, las detonaciones comenzaron a sacudir la capital, Teherán, y otras ciudades clave como Isfahán, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah e Ilam.

Pese a la escala del golpe, el Ejército Israelí calificó la acción como un "ataque preventivo" dirigido contra decenas de objetivos militares coordinados con el Pentágono.

Caos en las calles de Teherán

En Teherán, una metrópoli de 12 millones de habitantes, el pánico se apoderó de la población civil tras las primeras explosiones. En algunas zonas, el tráfico quedó totalmente paralizado mientras los ciudadanos intentaban huir hacia el norte de la ciudad o rescatar a sus hijos de las escuelas, que habían abierto apenas dos horas antes de los ataques.

Testigos presenciales informaron de un intenso olor a quemado y químicos flotando en el aire tras los impactos; al mismo tiempo, los medios oficiales iraníes se apresuraron a informar que los altos dirigentes del país se encuentran a salvo y bajo resguardo.

Trump anuncia una misión para 'aniquilar' al régimen

Desde Washington, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó sus redes sociales para dar un mensaje contundente, en el que afirmó que el objetivo es "aniquilar" y "destrozar" la capacidad militar de la "dictadura malvada radical", haciendo especial énfasis en la industria de misiles y la Armada iraní.

"Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", remarcó el mandatario, quien además instó a la Guardia Revolucionaria a deponer las armas y al pueblo iraní a tomar el control del país.

Contraataque de Teherán y activación de defensas en Israel

La respuesta de Irán no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de una "primera oleada de amplios ataques con misiles y drones" dirigidos a lo que denominan "territorios ocupados".

Los reportes indican que la contraofensiva iraní no solo apunta a Israel, sino también a bases militares de Estados Unidos situadas en Baréin y Catar.

Alrededor de las 10:29 hora local, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar en Jerusalén y el centro de Israel. De inmediato, habitantes de la zona informaron haber visto múltiples interceptaciones en el cielo y escuchado explosiones continuas durante varios minutos, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban neutralizar la amenaza entrante.