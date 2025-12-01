Investigan a joven por tirar a su recién nacido en bolsa de tela

El caso ha generado conmoción en la comunidad y ya hay cargos formales en contra de la menor de 14 años. Esto se sabe sobre el hecho y su situación legal.

Las autoridades de Luisiana, en EUA, trabajan en la investigación contra una adolescente de 14 años que habría dado a luz en su casa y posteriormente estaría involucrada en la muerte de su bebé recién nacido. El caso salió a la luz luego de que la menor acudiera a un hospital en Livingston Parish para recibir atención médica, lo que alertó al personal de salud y derivó en la intervención de la policía.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes fueron notificados el 21 de noviembre de 2025 sobre una joven que presentaba signos de haber tenido un parto reciente. A partir de esta información, oficiales del Departamento del Sheriff de Livingston Parish acudieron a la residencia de la adolescente para realizar una inspección más detallada.

Hipótesis del caso: ocultó su embarazo y el bebé nació con vida

Durante la revisión en el domicilio, los agentes encontraron indicios de que la menor había dado a luz y que el recién nacido fue colocado dentro de una bolsa de tela, presuntamente con la intención de ocultarlo. La principal línea de investigación sostiene que la adolescente habría escondido su embarazo de su familia y que el bebé nació con vida antes de perderla.

Esta hipótesis fue reforzada cuando la autopsia practicada al cuerpo del recién nacido determinó que la causa de muerte fue homicidio. A partir de este resultado, el caso tomó un giro más grave, ya que dejó de considerarse únicamente como omisión de auxilio y pasó a investigarse como un crimen mayor.

Adolescente es acusada de asesinato en primer grado en Luisiana, EUA

En un primer momento, la menor fue señalada por no buscar ayuda médica y por obstrucción de la justicia; sin embargo, con los resultados forenses, su situación legal cambió. Las autoridades le imputaron el cargo de asesinato en primer grado, figura considerada como uno de los delitos más graves dentro del sistema judicial.

Actualmente, la adolescente se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Juvenil de Florida Parishes, mientras avanzan las investigaciones y se define el proceso judicial que enfrentará. El caso sigue en desarrollo y ha generado un fuerte impacto en la comunidad local.