Muere bebé que tragó accidentalmente una pila en Monterrey

Una familia originaria de Reynosa, Tamaulipas, se encuentra de luto por el fallecimiento de su hijo después de tragarse una pila accidentalmente.

Según información de los familiares, el menor de tan solo un año de edad se metió a la boca una pila de botón tragándosela accidentalmente.

El menor fue sometido a una radiografía después de que comenzó a presentar síntomas. En la imagen se logró ver el objeto extraño, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica 25 del IMSS en Nuevo León.

Tras una valoración médica, el menor identificado solamente como Ángel, fue sometido a una cirugía para extraerle la pila, pero lamentablemente perdió la vida a causa de los daños internos que esta causó a su organismo.