¡Insólito! Joven encuentra foto de una persona idéntica a él del año 1905

¿Será que el protagonista de esta historia encontró a su Doppelgänger o ha descubierto que es un viajero del tiempo?

Por: Redacción Web

Michael Koropisz, un joven británico de 24 años y de oficio pintor, nunca imaginó que su pasión por la época victoriana lo llevara a tener un 'gemelo perdido' que vivió en el año 1905.

La sorprendente historia de Doppelgänger o viajeros del tiempo, comenzó cuando un amigo de Michael, le envió la fotografía de un joven en blanco y negro creyendo que se trataba de él, para sorpresa de ambos, el de la imagen no era Michael.

Tras constatar que la fotografía no era falsa y que databa del año 1905, Koropisz decidió tomarse una fotografía en la misma pose y modificarla en tonos blanco y negro, su parecido era impresionante.

"Me quedé boquiabierto cuando me di cuenta de que no era yo, que teníamos el mismo cabello, forma de cara, nariz y sentido de la moda", dijo Michael en entrevista con el Daily Mirror.

Koropisz decidió publicar la comparativa de ambas fotos y relatar lo que había descubierto a través de sus redes sociales.

En la publicación, Michael destacó que en la actualidad es un apasionado de la época victoriana (1837-1901), se viste como los hombres de esa época, escribe con pluma y tintero y se desplaza en bicicleta.

Koropisz cree que su gusto por el estilo de vida de hace más de 100 años se debe a que tuvo una 'vida pasada'.

¿Crees que sea un viajero del tiempo?