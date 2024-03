Incendio en fábrica de cannabis en Los Ángeles

En la ciudad de Los Ángeles, se registró un incendio en una fábrica de cannabis, según informó el Departamento de Bomberos local.

Según un comunicado publicado en la cuenta oficial de redes sociales del Departamento de Bomberos, el fuego ocurrió en un edificio de dos pisos situado en el 1400 Este de Newton Street, en Los Ángeles.

Informes locales indicaron que se desató un incendio en una fábrica de cannabis en Los Ángeles, generando una columna de humo negro visible desde el centro de la ciudad. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 horas del sábado 9 de marzo.

Al lugar acudieron 145 bomberos, quienes lograron extinguir las llamas en menos de una hora, aunque la estructura sufrió daños graves. Inicialmente, no se confirmó que se tratara de una fábrica de cannabis, pero más tarde esta versión fue corroborada.

Varios bomberos presentaron irritación en el rostro y fueron trasladados a un hospital local. El último informe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que la instalación incendiada era una fábrica de cannabis operada ilegalmente.

Se desplegaron perros de búsqueda y rescate para inspeccionar el área en busca de posibles víctimas. Afortunadamente, no se reportaron riesgos externos después del incendio.

LAFD Alert-Update #Downtown Major Emergency Structure Fire 1400 E Newton St MAP: https://t.co/ZItRoh7k4o FS14; LAFD Cadaver Detection K9's Found No Victims. All Firefighters Released From Care. Fire Cause Under Investigation. DETAILS: https://t.co/g8IaT6H7WX