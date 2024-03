Hombre se come la pierna de un atropellado por el tren

Este viernes, 22 de marzo, en la estación Wasco Amtrak, en Wasco, California, un peatón fue atropellado fatalmente por un tren.

Sin embargo, lo más impactante fue que tras el accidente, se captó en video a un hombre, en condición de calle, comiendo una pierna del fallecido, mientras era observado por testigos.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida con el impacto del tren, que con el golpe también le cortó una pierna.

El cadáver quedó tendido en los rieles de los trenes, mientras llegaban los elementos policiacos y los peritos.

Los agentes de la policía ferroviaria de BNSF y las autoridades locales respondieron rápidamente al informe del accidente, y al llegar descubrieron que Tellez había tomado parte de la evidencia del caso: la pierna.

Se informó que el hombre identificado como Resendo Tellez, de 27 años de edad, se llevó la pierna, y fue entonces cuando lo vieron comerla.

Debido a esto, el hombre fue arrestado, y se descubrió que ya tenía órdenes judiciales pendientes.

Se lo llevaron con la acusación de obstruir la investigación, al retirar la pierna del lugar del accidente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kern ha asumido la investigación del incidente, mientras que los investigadores de BNSF trabajan en el caso.

Mientras que se esperan las respuestas sobre las circunstancias que rodean este fatal accidente, cuando las investigaciones concluyan.

A Wasco, CA man takes a human leg from a fatal train accident scene and starts eating it.



The Kern County Sheriff's Office is investigating a fatal incident in the Wasco area where a pedestrian was struck by a train, resulting in their death and the severing of their leg.… pic.twitter.com/s3xYLLtBQ7