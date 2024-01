Hombre resulta quemado con agua hirviendo tras hacer broma

Una fiesta en Chelyabinsk, Rusia, tomó un giro trágico cuando un hombre decidió gastar una broma lanzando una bomba de humo en la cocina, donde una mujer preparaba alimentos. En respuesta, la mujer, dueña de la casa, tomó una olla con agua hirviendo y se la arrojó al bromista, quien fue trasladado de emergencia al hospital con graves quemaduras.

El vídeo del ataque se hizo viral en redes sociales, generando fuertes reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales expresaron preocupación por la gravedad de las quemaduras sufridas por el hombre.

Today in Russia a man threw a smoke bomb at girl as a prank, and she threw a pot of boiling water in his face. 😬 pic.twitter.com/Tl4GVRvIJ0