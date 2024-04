Hombre descubre que su esposa le es infiel con ¡amiga!

Lamentablemente los casos de infidelidades siempre han existido, la diferencia es que en la actualidad con las redes sociales, estos se dan a conocer a la opinión pública.

Tal fue el caso de un hombre que se dio cuenta que su esposa ya no quería estar con él, y cuando discutían ella corría a ver a su amiga para contarle. El hombre creyó en un momento que la mujer podía estar saliendo con otro hombre, pero cual fue su sorpresa cuando descubrió que presuntamente tenía una relación con su mejor ¡amiga!

Así lo evidenció el hombre a través de un video que circula en redes sociales haciéndose viral.

El video comienza con la esposa y su amiga en toallas, mientras el hombre que está grabando, le reclama a su esposa.

"Yo no soy ningún loco, ningún p... con razón que tu a veces no quieres estar conmigo. Claro, en el momento en que tu no quieres estar conmigo es cuando esa mujer (la amiga) viene pa'aca", dice el hombre.

Las mujeres que fueron descubiertas presuntamente en la casa del hombre, no responden en un principio a los reclamos.

Después la amiga de cabello rojo decide ir por su ropa para cambiarse, y entonces la esposa también va por sus cosas.

"Yo hubiera preferido que tu estuvieras con un hombre aquí y no con esa mujer. Si hubieras estado con un hombre otro gallo cantaría", expresó el hombre.

La esposa siguió a su amiga a otro cuarto en donde se puso la ropa, pero antes le advirtió a su pareja que también se iría.

"Yo trabajando y ella aquí trancada (encerrada) disque con una amiga", continúo el esposo.

La amiga que salió cambiada con un vestido rosa le aclaró al esposo que ella y su amiga no estaban haciendo nada y después se retiró del lugar y dejó a la pareja a solas.

