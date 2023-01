Hombre decapita a su esposa a tres meses de haberse casado

Por: Renata Medina

Enero 16, 2023, 19:16

La historia de amor de una mujer migrante en Estados Unidos terminó en un atroz crimen cuando fue decapitada por su propio esposo a tan solo tres meses de contraer matrimonio.



Anggy Díaz, originaria de Nicaragua llegó a Estados Unidas en busca del 'sueño americano' para ayudar a costear los gastos del tratamiento de su madre quien padece cáncer, sin embargo, conoció a un hombre que meses después se convertiría en su asesino.



La joven conoció a Jared Dicus, ambos tenían 21 años de edad, el 'flechazo' fue inmediato. A tan solo 10 días de conocerse, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada el 23 de octubre del 2022 en la que no fueron invitados ni parientes ni amistades, según testigos.



Aunque Anggy nunca expresó que estuviera en una relación tóxica, sus amigos sabían que algo malo ocurría con Jared, pues no veían normal algunas actitudes de él, como cuando llegó de sorpresa a un evento en el trabajo de Anggy y lucía bastante molesto.



De acuerdo con una amiga de la víctima que prefirió el anonimato, en una ocasión Jared Dicus, publicó un video en redes sociales diciendo 'ella es mía' y 'salió de la nada' la expresión.



'Ella nunca dijo que hubiera problemas; tal vez solo estaba avergonzada de admitir que su relación no era perfecta', dijo una amiga que trabajó con Anggy.



Los recién casados vivían en una pequeña cabaña detrás de la casa principal de los padres



Y a tan solo tres meses de haberse casado, el 11 de enero del 2023, Dicus asesinó a su esposa en el condado de Waller, Texas.



Fueron los padres del atacante quienes reportaron el crimen a las autoridades, al llegar a la residencia de la pareja ubicada en la cuadra 200 de Oak Hollow Boulevard, los agentes encontraron partes del cuerpo de Anggy desmembrado y sin su cabeza.



'Este es el mundo en el que vivimos, es una escena espantosa', dijo el sheriff Troy Guidry



Según datos de la Oficina del Sheriff del Condado de Waller, aunque todavía están en las etapas iniciales de la investigación, Jared confesó el crimen, pero aún no se ha determinado el motivo.



El joven fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, también se le fijó una fianza de $ 500,000 dólares.