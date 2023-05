Hombre contrata una mujer... ¡para jugar Yu-Gi-Oh!

Hay aficiones que se pueden hacer solo, y otras que reúnen a las personas, pero no hay nada más triste que no poder compartir tu pasión con algún compañero.

Este es el caso de un hombre japonés cuyo pasatiempo favorito es jugar el famoso juego de cartas “Yu-Gi-Oh” inspirado en el manga y anime homónimo.

Cansado de no tener un compañero de juego, el nipón optó por la solución menos ortodoxa pero curiosamente, funcional, contratar a una mujer para que juegue con él.

"This guy wanted to play Yu-Gi-Oh! so bad, he paid for a rental girl service and asked the girl to play YGO with him and kept requesting the same girl to come every time.

After several times, she showed up with her own self-built deck"



