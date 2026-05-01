Guatemala arresta a empleados por ayudar a mexicano prófugo

De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían utilizado sus funciones para tramitar de forma irregular una identificación a favor del mexicano

Autoridades de Guatemala informaron la detención de dos empleados públicos por su presunta relación con un ciudadano mexicano prófugo, quien fue capturado el pasado 24 de abril en Argentina.

El Ministerio Público detalló que las detenciones se llevaron a cabo durante el operativo denominado "Guachicoleros del Renap", mediante tres cateos realizados en el municipio de San José del Golfo, en el departamento de Guatemala.

Funcionarios habrían facilitado identidad falsa

Los detenidos, trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), fueron identificados como Y. A. Mayén, operadora registral acusada de alterar datos del estado civil, y L. R. López, señalado por incumplimiento de deberes.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían utilizado sus funciones para tramitar de forma irregular un Documento Personal de Identificación (DPI) a favor del mexicano Fernando 'N', bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos.

Dos trabajadores del RENAP fueron capturados como presuntos responsables de emitir un DPI al mexicano Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en el extranjero. Los capturados fueron identificados como Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez. pic.twitter.com/0jTZKgw8RW — Raul Morales (@rmorales969) April 30, 2026

Viajó con identidad falsa y fue detenido

Las investigaciones señalan que, con esta identidad, el hombre logró salir del país y viajar a Argentina, donde fue localizado y detenido recientemente.

“Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa”, indicó el Renap en un comunicado.

La institución también informó que inició procesos administrativos contra los implicados, incluyendo su posible destitución, y subrayó que estos hechos no reflejan el funcionamiento general del organismo.

Señalan vínculos con red de huachicoleo

El mexicano detenido, quien cuenta con el rango de contraalmirante, es investigado por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustibles, actividad conocida como huachicoleo en México.

Según los reportes, el sujeto se encontraba prófugo desde agosto de 2025 y es señalado como uno de los presuntos líderes de esta estructura delictiva.