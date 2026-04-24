Detienen en Argentina al contralmirante de Marina, Fernando 'N'

Autoridades federales detuvieron a Fernando 'N', señalado como presunto líder de una organización dedicada al huachicol fiscal.

En un operativo coordinado entre fuerzas federales, fue detenido Fernando “N”, identificado como presunto líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, una de las principales modalidades del llamado huachicol fiscal.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el objetivo contaba con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

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