Familia británica intenta volar con abuelita muerta desde Málaga

Un inusual y delicado incidente se registró en el aeropuerto de Málaga, luego de que cinco familiares intentaran embarcar a una mujer británica de 89 años que ya había fallecido en un vuelo de easyJet con destino a Londres. El hecho ocurrió el pasado jueves y derivó en un retraso de 12 horas para los pasajeros de la ruta Málaga-Gatwick Londres.

De acuerdo con testimonios recabados entre viajeros y medios locales, la mujer fue trasladada hasta la aeronave en una silla de ruedas. Los familiares aseguraron al personal de tierra que la pasajera se encontraba indispuesta o simplemente cansada, versión que fue reiterada en varias ocasiones para permitir el abordaje.

Relatos de pasajeros y dudas sobre el estado de la mujer

Varios testigos indicaron que la mujer presentaba una postura corporal inerte. Según declaraciones difundidas, los familiares incluso se habrían identificado como médicos para tranquilizar al personal aeroportuario y facilitar el proceso de embarque.

La pasajera fue colocada en un asiento ubicado en la parte trasera del avión. El vuelo estaba programado para despegar poco después de las 11:00 horas y llegó a iniciar el rodaje hacia la pista, hasta que la tripulación detectó que la mujer no presentaba signos vitales.

El avión regresó a plataforma antes del despegue

Al percatarse de la situación, la aeronave regresó de inmediato al área de estacionamiento. Un médico que viajaba a bordo confirmó que la mujer ya había fallecido al momento de ser sentada, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

Una pasajera identificada como Tracy-Ann Kitching relató en redes sociales que observó cómo una persona sostenía la cabeza de la mujer durante el traslado. Otro testimonio, el de Petra Boddington, cuestionó la actuación del personal de tierra al considerar que el estado de la pasajera era evidente.

Versión oficial de easyJet y actuación de autoridades

La aerolínea easyJet negó que se haya permitido el embarque consciente de una persona fallecida. Mediante un comunicado, la compañía sostuvo que la pasajera contaba con un certificado de aptitud para volar y que se encontraba con vida al momento de subir al avión.

La Guardia Civil de Málaga confirmó que acudió a la aeronave tras el incidente y que la mujer fue declarada muerta dentro del avión. No se reportaron detenciones, y el vuelo finalmente despegó a las 22:47 horas, tras completar los procedimientos correspondientes.

Repatriación de cadáveres y posibles motivaciones

Algunos pasajeros señalaron que la familia pudo haber intentado evitar los costos y trámites de la repatriación internacional de restos mortales. Este proceso implica una extensa gestión administrativa, certificados sanitarios y, en muchos casos, embalsamamiento obligatorio.

De acuerdo con fuentes del sector funerario, el traslado aéreo de un cadáver puede costar entre 3,000 y 6,000 euros, sin considerar gastos adicionales. Habitualmente, estos traslados se realizan en vuelos de carga, ya que las aerolíneas comerciales mantienen restricciones estrictas para el transporte de restos humanos en cabina.