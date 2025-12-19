Examante del CEO de Astronomer rompe el silencio tras 'ventaneo'

En entrevista para el New York Times, Cabot aceptó su error y refirió que aceptó las consecuencias de sus actos, que la llevaron a perder su empleo

Uno de los momentos más virales del año ocurrió a mediados de año, cuando Andy Byron y Kristin Cabot, ambos extrabajadores de la empresa Astronomer, fueron captados juntos en una kiss cam durante el concierto de Coldplay, pese a que ambos estaban casados.

Esto desencadenó una ola de memes y reacciones que terminaron con la salida de ambos de sus puestos de trabajo. Ahora, meses después, la ex jefa de recursos humanos rompió el silencio sobre la situación.

"Fue un gran error"

En entrevista para el New York Times, Cabot aceptó su error y refirió que aceptó las consecuencias de sus actos, que la llevaron a perder su empleo y su familia.

“Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, explicó.

"Era el hazmerreír de todo el mundo"

Además, comentó que la ola de odio que recibió le provocó miedo latente, pues afirmó que recibió más de 600 llamadas diarias y 60 amenazas de muerte para ella y sus hijos, por lo que optó por renunciar a su cargo.

“No podía imaginar cómo podría ser jefa de recursos humanos siendo el hazmerreír de la gente”, dijo.

"Me gané mi ascenso"

Finalmente, denunció la desigualdad del trato recibido, pues afirmó que se cuestionó mucho si realmente tenía capacidad para ejercer su puesto o si lo había conseguido por relacionarse con el CEO de la empresa.

“Pasé gran parte de mi carrera quitándome las manos de encima. Mi ascenso fue fruto de mi trabajo”.

¿Qué pasó con el CEO de Astronomer tras ser 'ventaneado'?

Andy Byron, ex CEO de Astronomer, decidió renunciar a su puesto en la empresa luego de que se expusiera su infidelidad con la jefa de recursos humanos, Kristin Cabot en el concierto de Coldplay.

Desde entonces, el hombre mantuvo un perfil extremadamente bajo y se sabe poco o nada sobre su situación actual. Lo último que se supo de él públicamente es que su esposa le exigió el divorcio por la bochornosa situación.