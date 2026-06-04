EUA defiende centro antiébola proyectado en Kenia

La Embajada estadounidense afirmó que la instalación no representa riesgos para comunidades cercanas pese a la oposición social y judicial

La Embajada de Estados Unidos en Kenia afirmó que el centro de cuarentena y bioaislamiento que pretende instalar en el país africano para atender a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del ébola no representa ningún riesgo para las comunidades cercanas.

Mediante un comunicado, la representación diplomática sostuvo que las instalaciones proyectadas en Laikipia forman parte de una estrategia regional para prevenir la propagación de la enfermedad y reducir los riesgos sanitarios en territorio keniano.

La postura fue difundida un día después de que el Tribunal Superior de Kenia ordenara al Gobierno hacer públicos los detalles del acuerdo suscrito con Washington para habilitar un centro de aislamiento dentro de la base aérea militar de Laikipia, ubicada en la zona central del país.

Además de exigir la divulgación de la información relacionada con el plan, la Justicia keniana emitió medidas cautelares para impedir la instalación del centro y bloquear la admisión, traslado, recepción o ingreso al país de personas expuestas o infectadas con el virus.

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Ante este escenario, la Embajada estadounidense señaló que trabaja de manera coordinada con las autoridades kenianas para atender las inquietudes surgidas en torno al proyecto y explicar los objetivos que ambas naciones comparten en materia de salud pública.

La controversia también ha generado reacciones entre la población. El pasado lunes, cientos de personas se manifestaron en las inmediaciones de la base militar, situada a unos ocho kilómetros de la ciudad de Nanyuki, para exigir la cancelación definitiva de la iniciativa.

Refuerzo de medidas sanitarias

La delegación diplomática indicó que la cooperación con Kenia incluye acciones adicionales para fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar los controles fronterizos, ampliar la capacidad de diagnóstico y reforzar la respuesta en los condados considerados de mayor riesgo.

Según la Embajada, incrementar la capacidad regional para aislar y evaluar a personas asintomáticas permitirá mejorar la preparación del país ante posibles contagios y preservar los recursos clínicos destinados a la atención de la población keniana.

Estados Unidos recordó que ha destinado 162 millones de dólares para combatir el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), recursos orientados a contener la enfermedad en su origen y evitar su propagación hacia Kenia y territorio estadounidense.

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Asimismo, destacó una aportación adicional de 350 millones de dólares para iniciativas humanitarias en la región mediante la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), como parte de un financiamiento global de mil 800 millones de dólares anunciado el pasado 14 de mayo.

Panorama actual del ébola en África

De acuerdo con los datos más recientes de las autoridades de la RDC, el país acumula 344 casos confirmados de ébola, incluidos 60 fallecimientos.

En Uganda se han registrado 15 contagios confirmados, entre ellos un hombre que murió y cuyo caso fue considerado importado desde el este congoleño.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante.

La OMS mantiene la evaluación de riesgo como alta para África subsahariana, mientras que a escala global considera que la amenaza de propagación permanece en niveles bajos.