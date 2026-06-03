Disminuyen a 116 los casos sospechosos de ébola en Congo

La OMS reportó una fuerte caída en los casos sospechosos de ébola en la RDC, aunque los contagios confirmados ya suman 321 y las muertes ascienden a 48

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se redujeron drásticamente durante la última semana, al pasar de más de 900 a 116, luego de que numerosas pruebas descartaran la enfermedad en pacientes que presentaban síntomas similares.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que muchos de los casos inicialmente catalogados como sospechosos resultaron estar relacionados con otras enfermedades comunes en la región, como malaria o meningitis.

“Los casos sospechosos representan una fotografía de un momento determinado, mientras que los casos confirmados corresponden a una cifra acumulada que continuará creciendo conforme avance la vigilancia epidemiológica”, señaló el funcionario.

Más de 300 contagios confirmados

Pese a la disminución de los casos bajo investigación, la OMS detalló que el número de contagios confirmados en territorio congoleño se elevó a 321, mientras que el saldo de fallecimientos alcanzó las 48 personas.

Asimismo, el organismo internacional destacó que al menos seis pacientes han logrado recuperarse de la enfermedad, una cifra que refleja los esfuerzos de atención médica y control implementados por las autoridades sanitarias.

La OMS indicó que la situación epidemiológica también mantiene en alerta a Uganda, país vecino de la RDC. Hasta el último reporte, se contabilizaban nueve casos confirmados y una muerte relacionada con el virus.

Sin embargo, las autoridades sanitarias ugandesas notificaron este martes seis nuevos contagios, por lo que el total de casos confirmados en ese país ascendió a 15.