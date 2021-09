EUA conmemora 20 años de los atentados del 11 de septiembre

A comparación del 2020, que las ceremonias se realizaron de manera virtual por la pandemia por el Covid-19, este año se realizó una ceremonia solemne presencial

Por: EFE

septiembre, 11, 2021 09:00

Nueva York, EUA.- La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, inició este sábado los actos de conmemoración del 20 aniversario de los atentados del 11S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3,000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia inició con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People's Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

La campana que suena todos los años. El momento de silencio por la caída de la Torre Sur, la primera que colapsó. #September11 pic.twitter.com/rR4jm1w3NK — Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) September 11, 2021

En la Zona Cero se hizo un minuto de silencio a las 08:46 (12:46 GMT), la hora en que el primero de los cuatro aviones secuestrados por 19 terroristas islamistas impactó el World Trade Center.

Después Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, pronunció un corto discurso, que marcó el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas.

Pese a que cientos de familiares estaban presentes en la ceremonia, que mostraban fotos de sus seres queridos, algunos de los allegados de las víctimas no pudieron acceder al acto, en el que había fuertes medidas de seguridad.

En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen interpretó su canción "I'll See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños), se marcaron con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania.

En el evento, al que también asistieron las antiguas primeras damas de EUA Hillary Clinton y Michelle Obama, también se recordaron los momentos en los que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado