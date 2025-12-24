Esto se sabe sobre la avioneta mexicana estrellada y las víctimas

Ante la ola de información que ha circulado, te presentamos una breve recopilación sobre el choque, la identidad de las víctimas y los sobrevivientes

Este lunes 22 de diciembre una tragedia aérea sacudió a México y Estados Unidos, pues una avioneta dela Secretaría de Marina (SEMAR) que brindaba apoyo médico humanitario, se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Galveston, Texas, dejando como saldo a varias personas fallecidas.

Ante la ola de información que ha circulado en pocas horas, te presentamos una breve recopilación sobre el choque, la identidad de las víctimas, los sobrevivientes y por qué una aeronave de la SEMAR estaba en suelo norteamericano.

¿Qué hacía la avioneta en Estados Unidos?

Esta aeronave propiedad de la Marina era utilizada por la Fundación Michou y Mau, la cual apoya a niños y jóvenes quienes sufrieron quemaduras graves, para que reciban atención médica especializada en el Shriners Hospital for Children, ubicado en Galveston, Texas.

En este caso, la avioneta modelo Beechcraft King Air 350 se encontraba trasladando a un menor de dos años hacia esta ciudad, precisamente para atender sus heridas por quemaduras.

¿Qué le pasó a la aeronave?

De acuerdo con lo que recopilaron principalmente medios locales, esta aeronave, con ocho pasajeros, cuatro civiles y cuatro marinos, buscaba aterrizar, sin embargo, en el lugar había condiciones desfavorables para ello, pues había una densa niebla por todos lados, lo que dificultó las labores para tomar pista.

Por el momento no se sabe mucho más sobre las circunstancias del accidente, pues apenas se realizan las tareas forenses para esclarecer el hecho.

¿Cuántas víctimas dejó el choque?

Como se mencionó, en este avión viajaban ocho pasajeros, de los cuales seis perdieron la vida y dos más sobrevivieron.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de los tripulantes que perdieron la vida, diferentes reporteros de Galveston informaron que las identidades serían:

Víctor Rafael Pérez Hernández (Marino)

Juan Iván Zaragoza Flores (Marino)

Guadalupe Flores Barranco (Marino)

Federico Efraín Ramírez Cruz (Paciente)

Dr. Juan Alfonso Adame González (Médico)

Un marino cuya identidad no ha sido revelada

¿Quiénes eran las víctimas del choque?

El único cuyo fallecimiento fue confirmado es el pequeño Federico Efraín, de apenas 2 años, quien era el paciente que viajaba a bordo de la avioneta, era originario de Campeche y la Fundación Michou y Mau lo estaba apoyando a tratar sus quemaduras, primero en el Hospital General Agustín O'Horan, en Mérida, Yucatán y posteriormente buscaban tratarlo en Estados Unidos.

Igualmente, aunque no se tiene un parte oficial de autoridades, el Instituto Tecomense De Estudios Superiores Lic. Benito Juárez, compartió una esquela, en la cual mostró sus condolencias por el fallecimiento del marino Juan Iván Zaragoza Flores, quien fue parte de la tripulación.

Además, un hombre quien se identificó como tío del médico Juan Alfonso Adame González, confirmó que su supuesto sobrino iba a bordo y compartió una foto que coincide con los hechos, pues aparece él en una avioneta y portando una prenda con el logo de la citada fundación.

"Dr. Juan Alfonso Adama González, descansa en paz, mi sobrino que vi nacer y crecer. Perdió la vida en el accidente aéreo de Galveston Texas, haciendo su trabajo como médico, apoyando siempre con muy buena actitud a sus semejantes. Abrazo fuerte a sus padres y hermanos

Ellos sobrevivieron al choque

Los dos tripulantes que lograron salvar su vida de este siniestro fueron una enfermera de la fundación, además de la madre del menor quien recibiría tratamiento médico en Estados Unidos.

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el accidente aéreo en Galveston

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este martes sus condolencias a los familiares de las víctimas durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional y pidió no sacar conclusiones hasta que se obtenga la información de la caja negra de la aeronave.