Al menos cinco muertos en choque de avión de la Marina en Texas

Los equipos de emergencia rescataron a cuatro personas y estaban buscando a dos que se encontraban dentro de la aeronave

Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un paciente de un año junto con otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas, informaron funcionarios.

Marina reporta cuántos muertos y heridos dejo el accidente en Texas

Según un comunicado de la Secretaría de Marina, de los ocho tripulantes que iban en la avioneta, dos siguen con vida, cinco murieron y una sigue desaparecida, razón por la cual los equipos de emergencia siguen sus labores en la zona.

Avioneta de la Marina se dirigía a una misión médica

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un accidente, del cuál siguen investigando las causas.

La Marina de México está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, señaló la dependencia en una publicación en X.

Se esperaba que funcionarios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos llegaran al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque.

"La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible", dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

Secretaría de Relaciones Exteriores extiende condolencias a familiares de las víctimas

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su pesar por lo ocurrido en Galveston, Texas, y señaló que mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina. Asimismo, informó que, a través del Consulado General de México en Houston, se mantiene comunicación con las autoridades locales para dar seguimiento al caso.

Condiciones meteorológicas en la zona

Galveston es una isla que es un popular destino de playa.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Batiste indicó que alrededor de las 14:00 horas de este lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros (media milla). Se prevé que las condiciones de niebla persistan hasta la mañana del martes.