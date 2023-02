Estados Unidos derriba otro OVNI sobre lago Hurón

El Ejército de Estados Unidos derribó este domingo un nuevo objeto volador no identificado, en esta ocasión mientras sobrevolaba el lago Hurón, en el norte del país, según adelantó el congresista Jack Bergman y confirmaron fuentes gubernamentales a las cadenas CNN y ABC.

Se trata del tercer 'objeto' neutralizado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá.

Bergman, a través de Twitter, dijo que había estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre esta operación en la zona de los Grandes Lagos, cerca de la frontera canadiense, que se conoció después de un cierre temporal del espacio aéreo sobre el lago Michigan.

El congresista republicano, que representa al estado de Michigan, agradeció la 'decidida acción' de los pilotos de combate estadounidenses, pero subrayó que la población 'merece muchas más respuestas' de las que se tienen hasta ahora sobre estos episodios.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today. The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron. I appreciate the decisive action by our fighter pilots. The American people deserve far more answers than we have.

También a través de Twitter la congresista demócrata por Michigan Elissa Slotkin dijo poco después que pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense y de la Guardia Nacional habían derribado un objeto que habían estado siguiendo sobre el lago Hurón.

Just got a call from @DeptofDefense — our military has an extremely close eye on the object above Lake Huron. We’ll know more about what this was in the coming days, but for now, be assured that all parties have been laser-focused on it from the moment it traversed our waters.