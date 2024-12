Elon Musk se une a la pelea entre Trump y Trudeau

El empresario Elon Musk calificó a Justin Trudeau de “estúpido insoportable” después de que el primer ministro canadiense pronunciara un discurso en el que vinculó a Donald Trump con el retroceso de los derechos de las mujeres.

En el mismo mensaje en su red social X, Musk también anticipó que Trudeau “no estará en el poder por mucho tiempo”.

Musk colgó su mensaje en respuesta a otra publicación de un académico conservador canadiense que calificaba a Trudeau de “grotesco” como comentario a un video del discurso pronunciado este miércoles por el líder canadiense.

Justin Trudeau: "The United States voted—for a second time—to NOT elect its first woman president...I want you to know that I am, and always will be, a PROUD FEMINIST!" pic.twitter.com/yjkhPckixC