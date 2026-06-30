Elevan a 1,719 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 'grandes refugios' y otros 'menos grandes' en escuelas

Al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos por el doble terremoto registrado este miércoles en Venezuela.

De acuerdo con el balance emitido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través del canal estatal por los sismos reportados de magnitud 7.2 y 7.5.

"La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas".

Desde que ocurrieron estos movimientos telúricos se registraron 609 réplicas, incluida la de esta mañana, la cual oscila entre 4.2 y 4.6, según autoridades.

"Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", apuntó.

Contabilizan más de 15,800 personas damnificadas por sismos en Venezuela

Hasta el momento, el Gobierno registra 15,866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 "grandes refugios" y otros "menos grandes" en escuelas y que en Caracas se han establecido 50 campamentos "provisorios".

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Una fuerte réplica de los devastadores terremotos de la semana pasada volvió a sacudir la región centrocostera de Venezuela la mañana de este lunes, provocando el desalojo preventivo de edificios mientras los equipos de emergencia continúan la carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes entre los escombros.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el nuevo sismo se registró a las 7:01 hora local (11:01 GMT) con una magnitud de 4.6.