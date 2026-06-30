Registran nuevo temblor en Venezuela mientras continúan rescates

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el nuevo sismo se registró a las 7:01 hora local con una magnitud de 4.6

Una fuerte réplica de los devastadores terremotos de la semana pasada volvió a sacudir la región centrocostera de Venezuela la mañana de este lunes, provocando el desalojo preventivo de edificios mientras los equipos de emergencia continúan la carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes entre los escombros.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el nuevo sismo se registró a las 7:01 hora local (11:01 GMT) con una magnitud de 4.6.

El epicentro se localizó en el mar, a unos 30 kilómetros de la ciudad portuaria de La Guaira, en la costa norte del país, y tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros, lo que incrementó la percepción del movimiento en las zonas cercanas.

Este temblor es el más reciente de una larga serie de réplicas que han azotado a la nación sudamericana tras los dos potentes terremotos que causaron graves destrozos el pasado miércoles 24 de junio.

Pánico en las calles y evacuaciones

El movimiento telúrico sorprendió a los ciudadanos en el inicio de la jornada laboral, reviviendo el trauma de los días previos. En Caracas, la capital del país, los residentes de varios sectores abandonaron rápidamente sus hogares y oficinas.