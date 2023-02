Dramáticos rescates de niños bajo los escombros en Turquía

Con diez provincias afectadas, desde las llanuras de Adana en la costa mediterránea hasta cumbres de 2.500 metros de altitud en Malatya, el terremoto de Turquía de esta madrugada no es solo uno de los más fuertes sino también de los más extensos en muchas décadas.

El fuerte sismo registrado esta madrugada se ha cobrado al menos la vida de unas 1,800 personas, unos 1,014 fallecidos y más de 5,300 heridos sólo en Turquía, a los que se suman otras 785 víctimas mortales en Siria, aunque se prevé que estas cifras aumenten considerablemente en las próximas horas.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, en el Kurdistán turco y sirio, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate.

En redes sociales han sido compartidos al menos dos videos del dramático momento en que dos menores son rescatados con vida debajo de los escombros.

Los rescatistas que buscan a personas con vida debajo de los escombros se llevaron una gran sorpresa al encontrar a un niño con vida debajo de un edificio que se derrumbó por la fuerza del temblor.

El menor que parece estar en shock apenas y parpadea, mientras los rescatistas le hablan.

'No te duermas, háblanos y te compro chocolate', dice el rescatista al niño.

En una operación por demás complicada, la algarabía de las personas en el lugar se logró escuchar cuando el niño finalmente fue rescatado con vida.

Colocado en una camilla y suministrándole suero, el menor fue trasladado a una ambulancia que se encontraba en el lugar para su atención médica.

En el segundo video de escasos 13 segundos de duración una niña es sacada de los escombros en Şanlıurfa en Turquía.

Las imágenes muestran a un grupo de rescatistas en una zona de derrumbe, debajo de los escombros se ve la espalda de la menor que lleva puesto un suéter en color azul, la niña es jalada por los brazos y es sacada con vida. Uno de los hombres la carga para llevar a la menor a recibir atención médica, aparentemente no presentaba lesiones de consideración.

'Es el segundo (sismo) más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7.7', dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2,800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2,470 personas de los escombros.

Un bebé de aproximadamente 2 años fue rescatado de los escombros en Azaz, tras el devastador terremoto que golpeó Siria.

Na Síria e Turquia, multiplicam-se as derrocadas de edifícios causadas pelo sismo desta madrugada.



As equipas de socorro lutam contra o tempo para resgatar pessoas com vida: esta manhã, já à luz do dia, em Azaz, na Síria, foi resgatada dos escombros uma criança. pic.twitter.com/YZPT8N5nAB