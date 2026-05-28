Donald Trump rechaza que Rusia o China controlen uranio iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso a que Moscú o Pekín custodien las reservas de uranio enriquecido de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles su rechazo a la posibilidad de que Rusia o China asuman el control de las reservas de uranio enriquecido en poder de Irán, como parte de un eventual acuerdo nuclear.

Durante una conversación con periodistas en Washington, el mandatario respondió de forma tajante al ser cuestionado sobre la opción de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo iraní.

“No, no estaría cómodo con eso”, afirmó Trump.

China y Rusia habían mostrado disposición

El Gobierno de China se había mostrado dispuesto a recibir aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % por parte de Irán, nivel cercano al requerido para la fabricación de un arma nuclear.

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Además, Pekín planteó la posibilidad de degradar el material para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

Por su parte, Rusia también ofreció custodiar el uranio iraní, como ocurrió tras el acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Teherán, Estados Unidos, la Unión Europea y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

En aquel pacto, Irán transfirió a territorio ruso alrededor de 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecido.

Washington busca controlar el material nuclear

Trump ha insistido en diversas ocasiones en que cualquier nuevo acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de las reservas de uranio directamente a Estados Unidos, descartando que sean enviadas a terceros países.

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El programa nuclear iraní continúa siendo uno de los principales temas de tensión en las negociaciones entre Washington y Teherán.

De acuerdo con reportes recientes, ambas partes podrían priorizar primero acuerdos relacionados con la reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para una etapa posterior las conversaciones sobre el desarrollo atómico iraní.