Detenido por entrar al Capitolio con un machete y tres cuchillos

La Policía detuvo este miércoles a un hombre que intentó entrar al Capitolio de Estados Unidos con un machete y tres cuchillos, mientras el féretro del expresidente Jimmy Carter permanece en una capilla ardiente hasta su funeral, que se celebrará mañana jueves.

En un mensaje en la red social X, la Policía del Capitolio informó de que el incidente se produjo pasadas las 14:00 hora local, pocas horas antes de la prevista visita del presidente electo de EUA, Donald Trump, a la capilla ardiente de Carter en el Capitolio.

Los agentes detectaron el machete cuando la mochila del hombre pasaba por el control de seguridad de rayos X. De inmediato, detuvieron la máquina, arrestaron al sospechoso y aseguraron el arma.

Posteriormente, al registrar la mochila, encontraron también tres cuchillos.

Just after 2:00 p.m., our officers stopped and arrested a man who tried to get a machete into the Capitol Visitor Center (CVC).



