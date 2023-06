Destruye casa que construyó con sus suegros tras separarse

El hombre construyó en la casa de sus suegros para vivir con su pareja, pero tras separarse el sujeto fue botado y decidió destruir la casa

Por: Patricia Agüero

Junio 06, 2023, 16:40

Construir en la casa de tus suegros no siempre resulta una buena idea, sobre todo si la relación con tu pareja no marcha como lo planearon y terminan separándose, y no solo eso sino que te toca salir del domicilio.

Esto precisamente le pasó a un hombre en Perú y su historia se ha viralizado rápidamente en redes sociales por la reacción que tuvo tras ser sacado de la casa que compartía con su pareja.

Según la descripción del video que fue publicado en Tiktok señala lo siguiente: Me botaron, pero me llevo la casa que hice (no construyan en casa de sus suegros)

De acuerdo con las imágenes que se pueden ver, un hombre adulto sostiene un pequeño mazo para romper una de las paredes de la casa que aún quedan de pie después de que aparentemente destrozó el resto de muros y paredes de la vivienda en donde apenas se puede ver una escalera puesta.

El video publicado hace cinco días al momento de publicar esta nota ya superó los 4.3 millones de reproducciones.

'Gente, no se crean eso de 'lo que construyas arriba es tuyo' al fin de cuentas, el terreno sigue siendo de los suegros', 'No se construye en terreno de nadie peor de familia aún más si tienes herederos porque te dejan sin nada bien hecho por el señor', 'Mi padre construyo en casa de mis abuelos y se murió ahora mis tías son las ganonas, es verdad gente mejor compren lo suyo', son algunos de los miles de comentarios de usuarios que reaccionaron a la publicación.