Descubren nueva enfermedad que solo afecta a hombres y no tiene cura

Científicos estadounidenses han publico en la revista The New England Journal of Medicine un descubrimiento de una rara enfermedad que solo afecta a los hombres.

El llamado síndrome de VEXAS, ha demostrado que puede causar la muerte en un 40% de lo casos.

La investigación llevó a identificar a un total de 25 hombres, en donde presentaban una mutación en el cromosoma X. Contrario a las mujeres que el cromosoma X extra en sus células, ayudaría a prevenir a esta enfermedad, según datos recolectados por los médicos.

Los investigadores advirtieron de algunos síntomas que se podrían presentar, tales como: Fiebre, Coágulos de sangre, Inflamación del cartílago, Inflamación del tejido pulmonar e Inflamación de los vasos sanguíneos.

Por tanto se trata de un síndrome autoinflamatorio, que se da a final de la edad adulta y que los pacientes no responden a ningún tratamiento.