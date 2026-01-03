Denuncia Gustavo Petro ataque de EUA a presuntas 'narcolanchas'

El presidente colombiano señaló que hubo sobrevivientes tras una ofensiva de EUA en aguas del Pacífico, cerca de costas mexicanas, según datos oficiales

Estados Unidos habría realizado un ataque contra embarcaciones en aguas internacionales del océano Pacífico, del cual varios tripulantes lograron sobrevivir tras lanzarse al mar, de acuerdo con declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundidas este viernes.

El mandatario colombiano señaló que la información fue obtenida por la Armada de Colombia, la cual identificó el punto donde habrían caído al mar personas que viajaban en las lanchas atacadas, luego de que estas fueran bombardeadas durante una operación militar.

¿Qué se sabe sobre los sobrevivientes del ataque?

Según lo expresado por Petro, tres personas murieron durante la ofensiva, mientras que el resto de los ocupantes logró sobrevivir al arrojarse al océano antes o durante el ataque. El presidente compartió un mapa con la ubicación aproximada del incidente y advirtió a los gobiernos de la región sobre lo ocurrido.

El jefe de Estado colombiano indicó que su país se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades de otras naciones interesadas en esclarecer los hechos, al tratarse de un evento registrado en una zona marítima de tránsito internacional.

Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas.



Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar.



Información conseguida por nuestra… pic.twitter.com/Xj5oJo2AcD — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

Ubicación del ataque en el Pacífico

El punto señalado por Petro se localiza a 384.33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, en aguas del Pacífico. No obstante, el mandatario no precisó la fecha exacta en la que ocurrió el ataque ni confirmó si se trató de una sola operación o de varias acciones consecutivas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la nacionalidad de las personas involucradas ni sobre el destino de los sobrevivientes tras el ataque.

Operación “Lanza del Sur” de EUA

Las acciones mencionadas por el presidente colombiano se enmarcan en la operación militar de EUA denominada “Lanza del Sur”, una estrategia que también se desarrolla en el mar Caribe y que tiene como objetivo interceptar embarcaciones utilizadas para el traslado de drogas hacia territorio estadounidense.

Washington informó que el 31 de diciembre se llevó a cabo un ataque contra dos lanchas en aguas internacionales, sin proporcionar detalles sobre su ubicación exacta. En ese operativo se reportó la muerte de cinco personas. Un día antes, se confirmó el hundimiento de otras tres embarcaciones, con un saldo de tres fallecidos.

Tensiones en la región por acciones marítimas

Las ofensivas de EUA han generado reacciones de gobiernos latinoamericanos, especialmente tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un bloqueo a buques petroleros sancionados que se desplacen desde o hacia Venezuela.

A estas acciones se suma la confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano, lo que ha incrementado las tensiones políticas y diplomáticas en la región.